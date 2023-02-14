Россия держит свои корабли в Черном море подальше от украинских сил — Гуменюк
В Черном море российские войска держат на боевом дежурстве свои корабли, однако размещают их подальше, поскольку боятся поражения украинскими ракетами.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Вражеская корабельная группировка держится очень восточнее, они углубляются в более ракетобезопасный для себя район, поскольку нарративы о том, что мы ожидаем прибытия дальнобойного оружия, все же на них влияют. Поэтому враг пытается переместить свою корабельную группировку глубже, в сторону Новороссийска, – сказала она.
По словам Гуменюк, сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь кораблей РФ, среди которых есть носители ракет типа Калибр.
Ранее в разведке Норвегии сообщили, что Россия впервые за последние 30 лет вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием на борту.
Это может привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения России и НАТО.
Фото: ОК Юг