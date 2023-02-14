Россия держит свои корабли в Черном море подальше от украинских сил — Гуменюк

Февраль, 14 в 14:18

В Черном море российские войска держат на боевом дежурстве свои корабли, однако размещают их подальше, поскольку боятся поражения украинскими ракетами.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Вражеская корабельная группировка держится очень восточнее, они углубляются в более ракетобезопасный для себя район, поскольку нарративы о том, что мы ожидаем прибытия дальнобойного оружия, все же на них влияют. Поэтому враг пытается переместить свою корабельную группировку глубже, в сторону Новороссийска, – сказала она.

По словам Гуменюк, сейчас в Черном море на боевом дежурстве находятся восемь кораблей РФ, среди которых есть носители ракет типа Калибр.

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Ранее в разведке Норвегии сообщили, что Россия впервые за последние 30 лет вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием на борту.

Это может привести к снижению порога ядерной эскалации в случае столкновения России и НАТО.

Фото: ОК Юг