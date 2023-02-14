Февраль, 14 в 15:32

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Что подписывают мобилизованные: какие документы и на что стоит обратить внимание – читайте в материале.

В какие ряды попадает мобилизованный 2023

По словам адвоката Радиона Кирилкина, процесс проходит следующим образом:

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После прохождения ВВК и признания годным мобилизованных, которые не проходили военную службу, направляют для осуществления соответствующей подготовки в учебные центры (учебные заведения). Подготовка в учебных центрах может осуществляться по сокращенным срокам и составляет от 7 до 20 суток (в зависимости от сложности специальности). После завершения подготовки в учебных центрах мобилизованные прибывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Что подписывают мобилизованные: документы

Эксперт отметил, что законодательство выделяет как отдельный вид военной службы по призыву во время мобилизации на особый период, а также военную службу по контракту.

В то же время мобилизованные имеют право заключить контракт о прохождении военной службы по договору.

Часто список документов зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Профессии, возраста, стажа и т.д.