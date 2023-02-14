Что подписывают мобилизованные: перечень документов при приеме на службу
Фото: Генштаб ВСУ
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.
Что подписывают мобилизованные: какие документы и на что стоит обратить внимание – читайте в материале.
В какие ряды попадает мобилизованный 2023
По словам адвоката Радиона Кирилкина, процесс проходит следующим образом:
Сейчас смотрят
- После прохождения ВВК и признания годным мобилизованных, которые не проходили военную службу, направляют для осуществления соответствующей подготовки в учебные центры (учебные заведения).
- Подготовка в учебных центрах может осуществляться по сокращенным срокам и составляет от 7 до 20 суток (в зависимости от сложности специальности).
- После завершения подготовки в учебных центрах мобилизованные прибывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.
Что подписывают мобилизованные: документы
Эксперт отметил, что законодательство выделяет как отдельный вид военной службы по призыву во время мобилизации на особый период, а также военную службу по контракту.
В то же время мобилизованные имеют право заключить контракт о прохождении военной службы по договору.
Часто список документов зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Профессии, возраста, стажа и т.д.