Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Что подписывают мобилизованные: перечень документов при приеме на службу

Анна Голишевская, Редактор сайта
Мобілізація
Фото: Генштаб ВСУ

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

Что подписывают мобилизованные: какие документы и на что стоит обратить внимание –  читайте в материале.

В какие ряды попадает мобилизованный 2023

По словам адвоката Радиона Кирилкина, процесс проходит следующим образом:

Сейчас смотрят
  1. После прохождения ВВК и признания годным мобилизованных, которые не проходили военную службу, направляют для осуществления соответствующей подготовки в учебные центры (учебные заведения).
  2. Подготовка в учебных центрах может осуществляться по сокращенным срокам и составляет от 7 до 20 суток (в зависимости от сложности специальности).
  3. После завершения подготовки в учебных центрах мобилизованные прибывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Что подписывают мобилизованные: документы

Эксперт отметил, что законодательство выделяет как отдельный вид военной службы по призыву во время мобилизации на особый период, а также военную службу по контракту.

В то же время мобилизованные имеют право заключить контракт о прохождении военной службы по договору.

Часто список документов зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Профессии, возраста, стажа и т.д.

Читайте
Общая мобилизация 2023: когда закончится в Украине

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка