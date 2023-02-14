Февраль, 14 в 18:37

В учебном центре на территории полигона Кадамовского Южного военного округа РФ (Ростовская область) проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск, среди мобилизованных и “добровольцев”.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 14 февраля.

Отмечается, что таким образом россияне пытаются компенсировать масштабные потери.

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– Основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки. Отдельные группы проходят двухнедельный курс, — сообщили в Генштабе ВСУ.

При этом отмечается низкий уровень готовности российских солдат к выполнению задач.

С начала этого года подготовка рекрутов ЧВК Вагнера на территории полигона не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются для подготовки непосредственно в районе ведения боевых действий.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные сбросили с дрона на позиции украинских войск в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51.

В то же время, авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов и две станции РЭБ врага.