Сегодня только в двух областях возможны отключения электроэнергии – Галущенко

Февраль, 14 в 11:21

Сегодня, 14 февраля, генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

– Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей, – говорится в сообщении.

В то же время в некоторых регионах, в частности в Одесской и Хмельницкой областях, возможны стабилизационные отключения, связанные с ремонтами сетей.

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Министр отметил, что успехи имеют свою высокую цену, ведь в прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.