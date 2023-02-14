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Факты / Україна

Сегодня только в двух областях возможны отключения электроэнергии – Галущенко

Бедрак Виктория, редактор ленты
Електрика, электричество, електропостачання, світло, свет, электроснабжение
Фото: Pexels

Сегодня, 14 февраля, генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей потребителей.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

– Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать потребности потребителей, – говорится в сообщении.

В то же время в некоторых регионах, в частности в Одесской и Хмельницкой областях, возможны стабилизационные отключения, связанные с ремонтами сетей.

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Министр отметил, что успехи имеют свою высокую цену, ведь в прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.

– В последние дни, к сожалению, случились трагические случаи. На минах подорвались автомобили ремонтников Николаевоблэнерго и Харьковоблэнерго. Есть погибший, много раненых. Искренние соболезнования близким умершего, скорейшего выздоровления пострадавшим, — добавил Галущенко.

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Источник: Минэнергетики
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