Союзники планируют предоставить Украине около 100 млрд евро помощи в 2023 году – министр обороны Эстонии

Февраль, 14 в 12:04

В 2023 году Запад намерен предоставить Украине 100 миллиардов евро военной и сопутствующей помощи.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед встречей министров обороны НАТО, пишет Европейская Правда.

– Мы пытаемся помочь Украине, выделив совместно примерно 100 миллиардов евро в этом году. Это должно быть нашей целью, потому что сейчас эта сумма меньше. Но если брать долю Эстонии, то это лишь одна пятая нашего ВВП, потому что Эстония уже предоставила около 400 миллионов евро помощи, что составляет 1,1% нашего ВВП, — сказал он.

Глава Минобороны Эстонии заявил, что будет призывать партнеров на встрече увеличить военную помощь Украине.

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— Если взять все страны Контактной группы по обороне Украины… наш общий ВВП – около 50 триллионов, а может, даже больше. И если взять 1% этой суммы, это будет где-то 500 миллиардов, – отметил он.

Певкур также добавил, что выступает за более активное внедрение совместных закупок оружия на уровне ЕС.

— Хотелось бы, чтобы мы перешли к совместной закупке оружия. Мы бы хотели, чтобы ЕС совместно купил минимум миллион снарядов для Украины. Это очень важно для того, чтобы поддерживать их боеспособность, – подчеркнул министр.

Сегодня, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится девятая встреча в формате Рамштайн. Украина ожидает получить современные западные самолеты.

Источник: Европейская правда