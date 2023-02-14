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Факты / Україна

Во Львове и области уничтожены практически все электроподстанции — Садовой

Бедрак Виктория, редактор ленты
Во Львове и области уничтожены практически все электроподстанции — Садовой
Фото: Pixabay

В результате российских атак во Львове и области достаточно много разрушений. Как правило, это объекты критической инфраструктуры.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовой в интервью РБК-Украина.

– Каждый из этих объектов имеет своего собственника, это государственные институты. Часть этих объектов все еще работает. Большая часть, к большому сожалению, не поддается восстановлению, поэтому нужно заново все перестраивать, – сказал он.

По словам Садового, во Львове и области разрушены практически все электроподстанции.

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— Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные смекалистые решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают. Да, жители страдают, но все четко знают, какие когда есть графики отключений, — отметил он.

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Источник: РБК-Украина
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