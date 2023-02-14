Украина начинает подготовку дипломатов в Африке – МИД
Украина начинает комплексный четырехдневный обучающий онлайн-курс для дипломатов из стран Африки.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Подготовка африканских дипломатических кадров проходит во исполнение договоренностей, достигнутых во время его турне в Африку в октябре 2022 года.
– Африканские партнеры проявили большой интерес в изучении украинского дипломатического опыта. Учебный курс, разработанный МИДом Украины, продолжит ренессанс отношений Украины и стран Африки, а также станет нашим практическим вкладом в укрепление устойчивости стран Африканского континента, — сказал Кулеба.
В обучении принимают участие более 200 дипломатов из Нигерии, Кении, Эфиопии, Сомали, Кот-д’Ивуара, ЮАР, Ботсваны, Мозамбика и Сенегала.
Лекционный курс сосредоточен на освещении опыта Украины в противодействии агрессии, влияния войны на архитектуру международной безопасности, формулы мира президента Владимира Зеленского, продовольственной и энергетической безопасности.
Также программа предусматривает ознакомление дипломатов с особенностями внешней политики Украины в военное время, отношений Украины и Африки, украинского опыта противодействия российским фейкам и дезинформации.
По словам Кулебы, в этом году Украина планирует провести серию обучающих курсов для ряда других африканских стран.