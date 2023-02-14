Украина начинает подготовку дипломатов в Африке – МИД

Февраль, 14 в 16:00

Украина начинает комплексный четырехдневный обучающий онлайн-курс для дипломатов из стран Африки.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Подготовка африканских дипломатических кадров проходит во исполнение договоренностей, достигнутых во время его турне в Африку в октябре 2022 года.

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– Африканские партнеры проявили большой интерес в изучении украинского дипломатического опыта. Учебный курс, разработанный МИДом Украины, продолжит ренессанс отношений Украины и стран Африки, а также станет нашим практическим вкладом в укрепление устойчивости стран Африканского континента, — сказал Кулеба.

В обучении принимают участие более 200 дипломатов из Нигерии, Кении, Эфиопии, Сомали, Кот-д’Ивуара, ЮАР, Ботсваны, Мозамбика и Сенегала.

Лекционный курс сосредоточен на освещении опыта Украины в противодействии агрессии, влияния войны на архитектуру международной безопасности, формулы мира президента Владимира Зеленского, продовольственной и энергетической безопасности.

Также программа предусматривает ознакомление дипломатов с особенностями внешней политики Украины в военное время, отношений Украины и Африки, украинского опыта противодействия российским фейкам и дезинформации.

По словам Кулебы, в этом году Украина планирует провести серию обучающих курсов для ряда других африканских стран.