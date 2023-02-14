Февраль, 14 в 13:02

Передача ATACMS Украине уменьшит запасы США и навредит готовности американских войск к отражению потенциальных угроз в будущем.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре информированных источника.

Также США обеспокоены тем, что Украина начнет использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории и что это пересечет “красные линии”.

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– Мы всегда учитываем нашу готовность и собственные запасы, обеспечивая Украину тем, что ей нужно на поле боя. Есть другие пути предоставления Украине возможностей, необходимых для нанесения ударов по целям, — рассказал изданию высокопоставленный чиновник Минобороны США.

Отмечено, что один из обходных путей, рассматриваемых Киевом, состоит в том, чтобы попросить одобрения Вашингтона на приобретение ATACMS у страны-союзника, которая эксплуатирует это оружие, используя финансирование Соединенных Штатов. ATACMS есть у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.