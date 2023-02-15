Из-за запланированных ремонтных работ дефицит электроэнергии может вернуться — ДТЭК

Февраль, 15 в 14:56

Запланированные ремонтные работы на определенных блоках атомной и тепловой генерации, а также завершение паводка могут привести к возврату дефицита электроэнергии.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

— Ситуация в энергосистеме улучшилась из-за ряда факторов, но ее нельзя назвать стабильной, потому что уже через некоторое время у нас запланированы регламентные работы на некоторых блоках атомной и тепловой генерации, закончится паводок, поэтому ситуация будет меняться, и возможно, снова будет возникать дефицит ресурса, – сказал он.

По его словам, факторами отсутствия фиксируемого последние четыре дня дефицита электроэнергии являются потепление, увеличение производства возобновляемой энергетики, запуск блоков атомной и восстановление блоков тепловой генерации, паводок, а также импорт электроэнергии из ЕС.

Сейчас смотрят

– В результате у нас сбалансированность в энергосистеме. Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока будет комбинация этих компонентов. Является ли ситуация стабильной? Нет. Надо работать дальше, чтобы ее улучшать, — добавил исполнительный директор ДТЭК.

Он напомнил, что 75% тепловой генерации повреждены или разрушены вражескими обстрелами, и над их восстановлением продолжается работа.