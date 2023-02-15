Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд — Укрэнерго

Февраль, 15 в 12:38

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и сегодня пока не прогнозируется.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Указано, что выведен в аварийный ремонт энергоблок на одной из электростанций. В то же время включен в работу после ремонта один из энергоблоков на другой электростанции.

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Также интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за нехарактерного для зимы половодья имеют много ресурсов. Благодаря благоприятной погоде растет генерация из возобновляемых источников энергии. Продолжается импорт электроэнергии из Словакии.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не доводились. При росте потребления возможно применение отключений.

— Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком в Сумской и Житомирской областях. Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля. Это связано с изменением привычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников, что будет влиять на результаты измерений, — добавили в компании.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на объектах, которые получили значительные повреждения от 14 ракетных и 17 дроновых волн атак россиян.

В Укрэнерго напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.