Мы приглашали: Зеленский заявил, что Байден посетит Украину, когда будет возможность
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос о возможной встрече с президентом США Джо Байденом в ближайшее время.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
– Мы приглашали президента Байдена. И когда у него будет возможность, думаю, он с удовольствием посетит Украину. У нас сегодня есть разные средства общения, — сказал Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
Ранее СМИ сообщали о возможной встрече Байдена и Зеленского в Польше, где американский президент будет с визитом в конце февраля.
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