Февраль, 15 в 16:07

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос о возможной встрече с президентом США Джо Байденом в ближайшее время.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

– Мы приглашали президента Байдена. И когда у него будет возможность, думаю, он с удовольствием посетит Украину. У нас сегодня есть разные средства общения, — сказал Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Ранее СМИ сообщали о возможной встрече Байдена и Зеленского в Польше, где американский президент будет с визитом в конце февраля.

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