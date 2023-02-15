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Мы приглашали: Зеленский заявил, что Байден посетит Украину, когда будет возможность

Бедрак Виктория, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос о возможной встрече с президентом США Джо Байденом в ближайшее время.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

– Мы приглашали президента Байдена. И когда у него будет возможность, думаю, он с удовольствием посетит Украину. У нас сегодня есть разные средства общения, — сказал Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Ранее СМИ сообщали о возможной встрече Байдена и Зеленского в Польше, где американский президент будет с визитом в конце февраля.

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Источник: Интерфакс-Украина
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