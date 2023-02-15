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Факты / Україна

Послы ЕС одобрили создание группы по использованию замороженных активов РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Євросоюз ЄС
Фото: Depositphotos

Постоянные представители стран ЕС одобрили создание специальной рабочей группы для рассмотрения использования замороженных активов России в пользу восстановления Украины.

Об этом сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.

— Сегодня послы ЕС одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и заблокированных российских активов для поддержки восстановления Украины, — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что целью рабочей группы является решение вопроса использования замороженных российских активов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

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— Она включает подготовительную работу по правовому, финансовому, экономическому и политическому анализу целесообразности такого использования в тесной координации с международными партнерами, – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что правительство Швейцарии отказалось конфисковать замороженные российские активы, поскольку это нарушит конституцию страны.

В тоже время в Швейцарии подчеркнули, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от дискуссий об активах РФ.

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