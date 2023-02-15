Послы ЕС одобрили создание группы по использованию замороженных активов РФ
Постоянные представители стран ЕС одобрили создание специальной рабочей группы для рассмотрения использования замороженных активов России в пользу восстановления Украины.
Об этом сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.
— Сегодня послы ЕС одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и заблокированных российских активов для поддержки восстановления Украины, — говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что целью рабочей группы является решение вопроса использования замороженных российских активов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.
— Она включает подготовительную работу по правовому, финансовому, экономическому и политическому анализу целесообразности такого использования в тесной координации с международными партнерами, – отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что правительство Швейцарии отказалось конфисковать замороженные российские активы, поскольку это нарушит конституцию страны.
В тоже время в Швейцарии подчеркнули, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от дискуссий об активах РФ.