Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

США заключили контракты на производство боеприпасов на $522 миллиона для Украины

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Армия США объявила о заключении контрактов на $522 млн. с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины.

В частности, заказы получили Northrop Grumman Systems и Global Military Products на фоне опасений, что Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов, пишет агентство AFP.

Поставки новых боеприпасов планируется начать в марте, говорится в заявлении армии от 14 февраля. Контракты финансируются за счет Инициативы поддержки безопасности Украины Пентагона.

Сейчас смотрят
Читайте
В Крыму круглосуточно сжигают убитых оккупантов – Генштаб ВСУ

Источник: Радио Свобода
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка