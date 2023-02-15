США заключили контракты на производство боеприпасов на $522 миллиона для Украины

Февраль, 15 в 8:11

Армия США объявила о заключении контрактов на $522 млн. с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины.

В частности, заказы получили Northrop Grumman Systems и Global Military Products на фоне опасений, что Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов, пишет агентство AFP.

Поставки новых боеприпасов планируется начать в марте, говорится в заявлении армии от 14 февраля. Контракты финансируются за счет Инициативы поддержки безопасности Украины Пентагона.