США заключили контракты на производство боеприпасов на $522 миллиона для Украины
Фото: Генштаб ВСУ
Армия США объявила о заключении контрактов на $522 млн. с двумя компаниями по производству артиллерийских боеприпасов для Украины.
В частности, заказы получили Northrop Grumman Systems и Global Military Products на фоне опасений, что Украина быстро исчерпывает запасы артиллерийских снарядов, пишет агентство AFP.
Поставки новых боеприпасов планируется начать в марте, говорится в заявлении армии от 14 февраля. Контракты финансируются за счет Инициативы поддержки безопасности Украины Пентагона.
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