Если бы россияне могли, то за год сделали бы: Череватый о возможном скоплении авиации РФ

Февраль, 15 в 14:42

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый прокомментировал информацию издания Financial Times, что Россия накапливает авиацию у украинских границ.

В эфире телемарафона Единые новости он отметил, что для россиян не будет легкой прогулки ни по суше, ни по воздуху, ведь Украина, в частности, усилилась новейшими системами ПВО

— Если бы россияне могли за год, они бы сделали то, о чем мечтали – это доминировать в нашем воздушном пространстве. Это очень опасная вещь, ведь это сделало бы невозможным наши переброски войск и сделало бы невозможным вести активную оборону. Но благодаря нашим ПВО и авиации – их мечты и близко не приблизились к этому. Когда мы усилились новейшими ЗРК от партнеров, я думаю, что закаленные за год в боях наши зенитчики и авиация, даже на тех самолетах, которые у нас есть, никогда им (россиянам, — Ред.) не предоставят легкой прогулки ни по суше, ни в небе, – сказал он.

Череватый также рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Там продолжаются жесткие бои. Он добавил, что враг ежедневно теряет погибшими и ранеными многие военнослужащие — 119 только за эти сутки были убиты, 163 — ранены.

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Оккупантами было совершено 103 обстрела на Бахмутском направлении и произошло 25 боеприкосновений.

Череватый также прокомментировал ситуацию с въездом в Бахмут. Он отметил, что учитывая, что это самая активная зона боевых действий, Украина делает все для безопасности своих и иностранных граждан.

В Бахмут могут въехать те, кто нуждается для этого, в том числе журналисты и волонтеры. По его словам, следует пройти процедуру, с деталями которой можно ознакомиться на сайте Донецкой ОВА.