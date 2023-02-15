Если признать путинскую аннексию, откроется ящик Пандоры для других агрессоров — Блинкен

Февраль, 15 в 13:14

Если признать аннексию части украинских территорий, это откроет путь для других агрессоров.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию NPR.

— Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: “Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать”, то это откроет ящик Пандоры во всем мире для агрессоров, которые скажут: “Ну что ж, мы сделаем то же самое и нам это сойдет с рук”, — сказал он.

По словам Блинкена, он не видит, что война России против Украины близится к завершению.

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– Чтобы достичь крепкого мира, президент России Владимир Путин должен сначала отказаться от своего представления о том, что Украина якобы является его собственной страной, – добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что несмотря на то, что армия РФ несет огромные потери на поле боя, российский диктатор Владимир Путин все еще не заинтересован в дипломатии.

Источник: NPR