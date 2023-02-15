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Ермак ответил, чего ожидает Украина от нового пакета санкций против РФ

Бедрак Виктория, редактор ленты
Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от нового пакета санкций ожидаются шаги к изъятию российских активов в пользу Украины.

Об этом он написал в Telegram.

– От 10 пакета санкций ЕС ожидаем шаги к изъятию российских активов в пользу Украины, – говорится в сообщении.

22 января в Европейской комиссии начали консультации с послами ЕС, чтобы принять десятый пакет санкций против РФ.

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Как сообщал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, 10-й пакет санкций ЕС против России может вступить в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля.

Источник: Андрей Ермак

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