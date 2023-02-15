Ермак ответил, чего ожидает Украина от нового пакета санкций против РФ
Фото: Офис президента
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от нового пакета санкций ожидаются шаги к изъятию российских активов в пользу Украины.
Об этом он написал в Telegram.
– От 10 пакета санкций ЕС ожидаем шаги к изъятию российских активов в пользу Украины, – говорится в сообщении.
22 января в Европейской комиссии начали консультации с послами ЕС, чтобы принять десятый пакет санкций против РФ.
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Как сообщал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, 10-й пакет санкций ЕС против России может вступить в силу в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля.
Источник: Андрей Ермак