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Факты / Україна

ВСУ за сутки поразили шесть складов боеприпасов армии РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Накануне прицельный огонь Вооруженных сил Украины по вражеским позициям нанес существенные потери армии РФ.

Как сообщили 15 февраля в Генеральном штабе ВСУ, только авиация Сил обороны Украины на протяжении суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Тем временем ракетчики и артиллеристы поразили:

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  • пункт управления армии РФ,
  • два района сосредоточения живой силы,
  • шесть складов боеприпасов,
  • две станции радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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