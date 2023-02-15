Февраль, 15 в 7:59

Накануне прицельный огонь Вооруженных сил Украины по вражеским позициям нанес существенные потери армии РФ.

Как сообщили 15 февраля в Генеральном штабе ВСУ, только авиация Сил обороны Украины на протяжении суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Тем временем ракетчики и артиллеристы поразили:

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пункт управления армии РФ,

два района сосредоточения живой силы,

шесть складов боеприпасов ,

, две станции радиоэлектронной борьбы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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