ВСУ за сутки поразили шесть складов боеприпасов армии РФ
Фото: Генштаб ВСУ
Накануне прицельный огонь Вооруженных сил Украины по вражеским позициям нанес существенные потери армии РФ.
Как сообщили 15 февраля в Генеральном штабе ВСУ, только авиация Сил обороны Украины на протяжении суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Тем временем ракетчики и артиллеристы поразили:
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- пункт управления армии РФ,
- два района сосредоточения живой силы,
- шесть складов боеприпасов,
- две станции радиоэлектронной борьбы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 357-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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