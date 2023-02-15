ВСУ уничтожили еще один российский вертолет Ка-52

Февраль, 15 в 19:48

Украинские защитники на восточном фронте в среду, 15 февраля, уничтожили очередной вражеский вертолет оккупантов.

Об этом сообщили на странице Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

– Сегодня на восточном фронте защитники Украины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, – говорится в сообщении.

Накануне в сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что украинские защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

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А в конце января стало известно о ликвидации трех вертолетов Ка-52 за полчаса на восточном направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 357-е сутки.

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Источник: Вооруженные силы Украины