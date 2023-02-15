ВСУ уничтожили вражескую установку тяжелой огнеметной системы Солнцепек
Бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев точным ударом уничтожили еще одну установку тяжелой огнеметной системы оккупантов – Солнцепек.
Видео ликвидации вражеской установки Сухопутные силы ВСУ опубликовали в своем Telegram.
– Вражескому Солнцепеку немного припекло, – говорится в сообщении.
На кадрах видно, как огнеметная система загорается и разлетается вдребезги. От детонации Сонцепека снаряды системы накрыли своим огнем близлежащую территорию.
Это уже не первое уничтожение Сонцепека на фронте. В Генштабе неоднократно сообщали о ликвидации вражеских установок, которыми так гордятся оккупанты.
Солнцепек – это тяжелая огнеметная система (ТОС), которая используется для уничтожения легкой бронированной техники, живых сил противника на открытой местности, а также для разрушения фортификационных зданий путем мощного объемного взрыва.
Сообщается, что тяжелая огнеметная система находится на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии с апреля 2001 года.
Источник: Сухопутные войска ВСУ