Февраль, 16 в 0:14

В российско-украинской войне Кремль потерял около 50% своих современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М и истощил резервы своих крылатых ракет.

Об этом говорится во вступлении к отчету под названием Военный баланс 2023 года (The Military Balance 2023), подготовленного старшим научным сотрудником по вопросам обороны и военного анализа Джеймсом Хакеттом из Международного института стратегических исследований (IISS).

По его словам, изменения в военном деле часто происходят постепенно и медленно, а во многих странах существует официальный процесс оценки приоритетов национальной безопасности, разработки или обновления оборонной политики и реструктуризации военных организаций.

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В то же время, планы закупок приводят к поступлению нового или модернизированного оборудования, изменяя размер и состав запасов, что, в свою очередь, может привести к списанию, хранению или уничтожению оборудования, его продаже или передаче другим.

— Война или другие чрезвычайные ситуации могут изменить траекторию и темпы изменений. В 2022 году злополучное решение России начать полномасштабное вторжение в Украину иллюстрирует, как трансформация обороны может быть ускорена или даже ускорена, особенно в Европе, — пишет эксперт.

По его данным, военный баланс отражает важные изменения, происходящие в военных организациях и запасах.

— Вооруженные силы России, конечно, понесли значительные потери в личном составе и технике в результате вторжения, хотя решение Москвы о мобилизации означает, что численность личного состава увеличилась по сравнению с показателями предыдущих лет, — пишет Хакетт.

При этом он признает, что оценка численности личного состава в Украине также изменилась в этом году, поскольку Киев стремится увеличить численность и повысить боеспособность после вторжения России.

Старший научный сотрудник по вопросам обороны и военного анализа отмечает, что в мире также меняются запасы оборудования.

К примеру, Россия не смогла добиться превосходства в воздухе над Украиной и полагалась в основном на атаки с использованием крылатых ракет наземного базирования, что привело к истощению ее запасов.

— Как следствие, Москва перешла к импорту иранских боеприпасов прямого нападения. В свою очередь, это способствует более тесному сотрудничеству в оборонно-промышленной сфере между Москвой и Тегераном. Танковый и артиллерийский парки России значительно поредели. По оценкам, около 50% довоенного парка современных Т-72Б3 и Т-72Б3М было потеряно. Кроме того, изменился состав российских вооружений, — пишет эксперт.

По данным Хакетта, по мере уничтожения современных машин Россия стремится поддерживать свой парк за счет вывода из эксплуатации более старых машин.

При этом российско-украинская война окончательно выводит из многих восточноевропейских запасов технику советских времен, которую многие государства сохранили после окончания холодной войны.

В то же время, поток западной артиллерии в Украину модернизирует запасы Киева и повышает потенциал ВСУ.

Между тем, эксперт отмечает, что вторжение России в 2022 году обострило восприятие угрозы Польшей, которая начала ускорять свои планы по наращиванию бронетехники и артиллерии в дополнение к уже существующим целям по усилению своей военно-воздушной и военно-морской мощи.

— Действительно, стратегический центр тяжести в Европе переместился дальше на север и восток: Германия объявила о создании специального фонда в размере $106 млрд на нужды обороны и, как Польша и Финляндия, присоединилась к группе европейских стран, заказавших у США боевые самолеты пятого поколения F-35, — пишет аналитик.

Он также указывает на тот фактор, что в 2023 году Финляндия почти наверняка официально вступит в НАТО вместе со Швецией — решение, которое они приняли только после вторжения России в Украину в 2022 году.

Хакетт отмечает и изменения в других странах, хоть в некоторых случаях планы закупок и модернизации задерживаются из-за экономических реалий.

Эксперт указывает, что более высокие темпы инфляции в 2022 году подорвали стоимость многих оборонных инвестиций, и несмотря на объявленное увеличение оборонных бюджетов, в 2022 году глобальные расходы на оборону второй год снижаются в реальном выражении из-за резкого роста инфляции.

— В то же время, расходы на оборону в Европе и Азии все же выросли в реальном выражении, а поскольку повышение расходов продолжится в середине 2020-х годов, оно будет более эффективным по мере снижения инфляции. Использование специальных фондов или внебюджетных расходов для дополнения расходов на оборону стало более распространенным в 2022 году, поскольку страны стремятся быстро увеличить инвестиции, — пишет он.

Хакетт указывает, что такие меры могут снизить прозрачность и подотчетность, а также создать проблемы для экономистов в области обороны, стремящихся точно отслеживать и сравнивать аналогичные международные оборонные бюджеты.

Кроме того, растет объем онлайн-репортажей и изображений, например, через социальные сети, а также информации от коммерческих поставщиков спутниковых снимков.

— Данные, собранные из этих источников, должны затем оцениваться наряду с другой информацией, включая обычный мониторинг из открытых источников и консультации с другими специалистами в области обороны. Активный конфликт еще больше обостряет проблему. А война в Украине иллюстрирует важность информационной войны и риски, связанные с ней для аналитиков, поскольку правительства активно используют информационное пространство для формирования нарративов, — пишет эксперт.

Сотрудник IISS пишет, что растущее число гражданских аналитиков с открытым исходным кодом и независимых исследовательских организаций, тщательно изучающих конфликты и вопросы обороны, в последние годы предоставляет все более богатый источник информации, например, для оценки потерь российской и украинской техники в ходе текущей войны.

— Этому способствовало увеличение числа общедоступных курсов по аналитическим методам, а также технических средств. Расширение деятельности подобных групп и обилие данных из открытых источников в целом приводит к тому, что государственные учреждения создают подразделения, занимающиеся открытыми источниками. В случае с войной в Украине такой объем информации и темпы ее получения означают, что аналитикам приходится тщательно изучать множество зачастую очень разнообразных данных и во многих случаях менять приоритеты аналитического потенциала; это неизбежно создает риск для других областей исследования, — пишет эксперт.

Тем не менее, несмотря на то, что из-за конфликта проблематично точно оценить численность, оценки все же можно сделать, включая суждения о том, что определенная категория техники может находиться на вооружении, но численное распределение между типами неясно.

Дополнительная сложность заключается в том, что боевая убыль как формирований, так и техники еще больше затрудняет составление точных оценок на основе давно известных методов, таких как таблицы организации и оснащения. Однако со временем часто появляется больше информации, что позволяет делать более точные выводы.

В более широком смысле, основные цифры остаются полезным показателем, но их необходимо тщательно изучать, пишет эксперт.

— Например, несмотря на значительные боевые потери, численность личного состава России оставалась относительно высокой, но убыль и мобилизация означали, что к концу года в сухопутных войсках было большое количество относительно неопытного персонала, — отмечает Хакетт.

В любом случае, эти факторы подчеркивают важность не только количественных, но и качественных оценок военного потенциала. По его словам, на бумаге парк оборудования может выглядеть хорошо, но не факт, что его можно эффективно использовать. Подобные оценки включают в себя суждения о промышленной устойчивости, логистике, техническом обслуживании, стратегиях и планах, а также обучении — областях, в которых российские вооруженные силы в 2022 году продемонстрировали значительные недостатки.