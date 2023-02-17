Февраль, 16 в 22:38

Для Украины является сейчас приоритетом удержать ситуацию на фронте, а военное руководство готовится к будущему контрнаступлению ВСУ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 16 февраля.

Он напомнил, что домой из российского плена вернулся 101 украинец.

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— Большинство — это защитники Мариуполя, рядовые и сержанты. ВМС, пограничники, Нацгвардия, сухопутники, тероборона. Один гражданский — первый заместитель городского головы Энергодара, — сказал президент.

Владимир Зеленский говорит, что счастлив за каждую из более чем сотни украинских семей, в которые возвращаются сыновья, братья, мужья.

Украинский глава государства рассказал, что в течение дня провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

— Подробно заслушали ситуацию по каждому из направлений и перспективы тоже по каждому из направлений. Поставки оружия, боеприпасов, подготовка наших военных, планы и возможности врага, а также потенциал украинского ответа. Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага — это приоритет в ближайшее время, — сказал он.

Президент добавил, что продвигаться в дальнейшем освобождении украинских территорий является приоритетом, который Украина “тщательно готовит”.

Владимир Зеленский добавил, что он провел несколько международных разговоров, которые должны усилить государства. Он отметил, что не может обо всех из них говорить публично, впрочем вспомнил о некоторых из них.

Он напомнил, что принял участие в заседании норвежского парламента, где был проработан исторический пакет поддержки Украины на пять лет на сумму более $7 млрд.

— Норвегия — один из наших наиболее последовательных и энергичных партнеров. Это касается и оружия, в частности сильных систем ПВО NASAMS. И многих других аспектов поддержки. Но особенно важно: этот пакет длительной, пятилетней поддержки — это пример, ориентир. Это уровень, который видят другие партнеры, — сказал Зеленский.

Президент также встретился с министром иностранных дел Израиля, который прибыл с визитом в Украину.

— Подробно поговорили. Проинформировал о ситуации на передовой, о наших усилиях на международных площадках. В частности, представил нашу формулу мира и пригласил Израиль присоединиться к ее реализации, — добавил он.

Украинский лидер также встретился с лидером Лейбористской партии Великобритании и официальной оппозиции, которую назвал содержательной и полезной встречей.

Зеленский также имел разговор с президентом Казахстана о сотрудничестве на международных площадках.

— Сегодня наши литовские братья отмечают 105-ю годовщину восстановления Литовского государства. Это праздник, вес которого особенно ощущается именно сейчас, когда мы вместе с Литвой защищаем нашу свободу и наше право на Европу. Я хочу еще раз подчеркнуть сейчас: Литва начала нам помогать еще до того, как Россия начала полномасштабное вторжение. И я постоянно чувствую эту поддержку — и от господина президента Гитанаса Науседы, и от Литовского государства в целом. Абсолютно уверен, что мы вместе будем отмечать дни нашей государственности еще много раз — и всегда в своих свободных странах, — сказал президент.

Владимир Зеленский также принял участие в открытии 73-го Берлинского кинофестиваля.

— Сине-желтые цвета символа Берлинале, знаменитого медведя, в этом году — это действительно трогательно. И мощно. Мы вместе доказываем, что и медведь бывает правильным, — сказал он.

Зеленский поблагодарил кинематографистов, которые не остались равнодушными и поддерживают Украину силой своих работ и своего влияния.

— Спасибо всем организаторам и участникам фестиваля. И конечно — Шону Пенну, который был в Украине в первый день полномасштабного вторжения и который с тех пор становится только решительнее в поддержке украинцев, — добавил он.

И празднование наших защитников и защитниц, почитание наших героев.

Отдельно президент отметил работу десантников из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и артиллеристов 55-й отдельной артиллерийской бригады, которые защищают Донецкую область.

За защиту Запорожского направления Зеленский поблагодарил бойцов 129-й отдельной Криворожской бригады теробороны, которые надежно держат линию обороны.

— И, конечно, спасибо нашим Воздушным силам, всем бойцам ПВО и летчикам, которые сегодня обеспечили результат в сбивании российских ракет, — добавил он.

Президент напомнил, что силы ПВО сбили половину из 36 ракет и дронов, которые враг пустил на территорию Украины.