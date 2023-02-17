Культура и кино не могут быть вне политики: Зеленский сорвал аплодисменты на Berlinale

Февраль, 16 в 23:29

Культура и кино могут быть вне политики, но не тогда, когда это политика агрессии и тотальной войны.

Об этом, выступая 16 февраля по видеосвязи на открытии кинофестиваля Berlinale, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Культура и кино могут быть вне политики. Но только не тогда, когда это политика агрессии. Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремление уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть – политика нынешней России, — сказал он.

Зеленский считает, что “в таких обстоятельствах и в такие времена – искусство не может быть нейтральным, не может быть “вне”. По его мнению, культура в такие времена делает выбор, выбирает сторону. И или разными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу. Или – не замечает и молчит чем, фактически, ему помогает”.

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— В борьбе человечества с любым злом всегда звучит два голоса. Это и пропаганда. На время пропаганда способна заглушить правду. Но не способна победить окончательно. Если искусство не прекращает борьбу и не молчит. Знает, что стоять в стороне – значит быть рядом со злом, — отметил он.

Он высоко оценил то, что “на нынешний фестиваль не допущены институции и персоны, поддерживающие Кремль, и фильмы, снятые при поддержке России”.

— Мы ценим это и благодарны за это. Это действительно важно. Это не формальность, это немаловажный символ. Мы благодарны за поддержку Украины, внимание к Украине, солидарность с Украиной. Доказательство тому – официальный значок для участников и гостей Berlinale– Золотой Медведь, ставший в этом году сине-желтым. Сейчас между нами тысячи километров. Но мы – бок о бок. Мы говорим на разных языках, но между нами царит полное понимание. Нас разделяет только виртуальная граница. Но между нами нет стены, — сказал Зеленский.

Он назвал Украину “крепостью свободного мира”.

— Крепость, стоящая почти год. Крепость, защищающая себя, Европу и мир. Крепость, которая не может упасть. Крепость, которая обязательно устоит. И победит, — говорит он.

Стоит отметить, что выступление Зеленского на кинофестивале Berlinale вызвало аплодисменты.