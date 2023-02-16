На Западе оценили вероятность успеха нового наступления РФ

Февраль, 16 в 11:59

США и их союзники скептически относятся к тому, что РФ начинает новое наступление. По их мнению, Москва не накопила силы и ресурсы, чтобы добиться значительных успехов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей США, Великобритании и Украины.

– Это, пожалуй, больше желаемое, чем реалистичное, – сказал высокопоставленный военный чиновник США.

По оценкам американских военных, российским войскам понадобится время до мая, чтобы восстановить достаточно мощностей для длительного наступления, в то же время руководство РФ хочет действовать быстрее.

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США считают вероятным то, что оккупанты начали наступление из-за давления со стороны Кремля.

– Маловероятно, что российские войска будут лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они будут особенно успешными. Хотя они, похоже, готовы послать больше войск в мясорубку, — отметил высокопоставленный британский чиновник.

Как рассказал украинский дипломат, россияне “собрали достаточно живой силы, чтобы взять только один-два небольших города на Донбассе, но это все”.