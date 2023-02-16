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Факты / Україна

Зачем РФ запускает в Украину аэростаты и ракеты-обманки — объяснение Жданова

Анастасия Гевко, редактор ленты
ракета
Фото: Depositphotos

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, для чего россияне запускают аэростаты в воздушное пространство над Украиной.

– Аэростаты не предназначены для того, чтобы обнаруживать какие-то позиции. Аэростаты предназначены для того, чтобы “вскрывать” системы ПВО. Самолет А-50 летает вдоль границы Украины, допустим, в белорусском воздушном пространстве, и смотрит – где включаются наши радиолокационные станции, – пояснил он. 

Так россияне видят, где находятся украинские глаза и уши – системы ПВО и ПРО, составляют их карту, чтобы затем бить по этим точкам ракетами. 

– Но я уже говорил, что они постоянно меняют свои позиции. Поэтому сегодня их засекли на этих местах, а завтра они развернулись на других. И когда идет массированный ракетный удар, ракеты могут прилетать уже по пустому месту. Так что те зонды, которые к нам пускают, предназначены только для вскрытия ПВО нашей страны, – пояснил эксперт. 

Он также рассказал, как именно россияне осуществляют пуски ложных ракет и почему ПВО не может отличить их от настоящих. 

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Жданов уточнил, что ложные цели есть только у межконтинентальных баллистических ракет, но не у тактических. 

– Могут быть ракеты с головным весовым макетом – учебно-боевые. Такое мы засекали еще летом. И Точка-У прилетала с ГВМ, и Искандеры баллистические. А вообще отличить ложную ракету от боевой невозможно. Потому что они имеют абсолютно одинаковые параметры и баллистические характеристики, – сообщил военный эксперт, добавив, что они летят и отражаются на радаре абсолютно одинаково. 

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