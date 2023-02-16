Февраль, 16 в 9:27

Неспособность России быстро восстановить уничтоженную на войне механизированную технику еще больше ограничивает возможности РФ проводить маневры на фронте.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), Россия потеряла около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М и много танков Т-80. Поэтому оккупационной армии пришлось перейти на более старую технику.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что две трети российских танков уничтожены или непригодны к использованию. Кремль может признать, что промышленное производство в РФ на довольно низком уровне.

Например, зампред совбеза России Дмитрий Медведев несколько дней назад призвал увеличить производство вооружений и современных танков.

Норвежская разведывательная служба (NIS) считает, что Россия по-прежнему способна производить большое количество стрелкового оружия, ракет и танков, но ее оборонная промышленность сильно страдает от западных санкций.

России необходимы значительные усилия для создания новых производственных линий, а также потребуется время для найма и обучения рабочих. Некоторые российские оборонные предприятия жалуются на нехватку персонала.

Американские аналитики считают, вряд ли российский ВПК (военно-промышленный комплекс) сможет быстро и в больших масштабах наладить производство танков и уж точно ничего не успеет к началу украинского контрнаступления.

К тому же предоставление Западом танков и бронированных машин Украине еще больше снизит способность России вести “танковую войну”.

В ISW считают, что Украина имеет все возможности начать широкомасштабные контрнаступления в течение следующих нескольких месяцев. Но партнеры Украины должны передать свои танки как можно быстрее.

Фото: Anita Anand