Ожидания РФ не оправдались: модернизация ракеты Х-101 не помогла прорвать ПВО Украины

Февраль, 16 в 12:46

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Николай Данилюк заявил, что модернизация россиянами крылатой ракеты Х-101 не оправдала ожиданий России.

Об этом он сказал на брифинге в Military Media Center.

– Массовых прорывов системы ПВО не происходит. Попытка усовершенствовать так называемое высокоточное вооружение провалилась, – объяснил полковник Николай Данилюк.

Он также добавил, что российские ракеты все чаще падают именно на территории самой Российской Федерации, не долетая при этом в Украину.

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Напомним, россияне провели очередную ракетную атаку на Украину утром 16 февраля. Укрэнерго уже отметило, что российские обстрелы не приведут к отключениям света в стране.