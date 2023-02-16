Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Ожидания РФ не оправдались: модернизация ракеты Х-101 не помогла прорвать ПВО Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ожидания РФ не оправдались: модернизация ракеты Х-101 не помогла прорвать ПВО Украины
Фото: Getty Images

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Николай Данилюк заявил, что модернизация россиянами крылатой ракеты Х-101 не оправдала ожиданий России.

Об этом он сказал на брифинге в Military Media Center.

– Массовых прорывов системы ПВО не происходит. Попытка усовершенствовать так называемое высокоточное вооружение провалилась, – объяснил полковник Николай Данилюк.

Он также добавил, что российские ракеты все чаще падают именно на территории самой Российской Федерации, не долетая при этом в Украину.

Сейчас смотрят

Напомним, россияне провели очередную ракетную атаку на Украину утром 16 февраля. Укрэнерго уже отметило, что российские обстрелы не приведут к отключениям света в стране.

Читайте
Ракетная атака 16 февраля не приведет к отключениям света — Укрэнерго

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка