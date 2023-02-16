Во время ночной атаки войска РФ попали в объект инфраструктуры в Кировоградской области — ОВА
В ночь на четверг, 16 февраля, РФ нанесла новый массированный удар по Украине. В результате атаки в Кропивницком районе есть прилеты в объект инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
– Неспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку противника. Под утро – прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. На месте работают оперативные службы, – написал он.
По данным главы ОВА, обошлось без жертв.
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Источник: Андрей Райкович