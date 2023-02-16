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Факты / Україна

Несмотря на значительные потери, РФ продолжает наступать на 5 направлениях — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Россия продолжает наступать на пяти направлениях – на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

— Враг пока не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двуречная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Червонопоповка на Луганщине и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка.

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ
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