Припадали к родной земле и обнимались: первые минуты украинских военных после возвращения из плена

Февраль, 16 в 19:57

СБУ показала первые эксклюзивные кадры обмена пленными 16 февраля.

— Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который исполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца! – говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках сегодняшнего обмена пленными домой вернулись 100 наших бойцов и один гражданский. Среди освобожденных военных — нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ, а также защитники Бучи, Херсона и Лимана. Гражданским оказался первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк.