Февраль, 16 в 12:36

В четверг, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Норвегии.

Глава государства вспомнил, что впервые обращался к Стортингу в 35-й день войны. С марта прошлого года многое изменилось, в частности, появилась уверенность в том, что свободный мир не оставит Украину в одиночестве.

– Норвежский вклад в эту уверенность исторический. Вы помогаете нам с противовоздушной обороной, защищающей наши города от российского террора, вы помогаете нам противотанковым оружием, вы помогаете нам с восстановлением энергетической инфраструктуры после ударов российских ракет и иранских дронов. А теперь вы создаете прецедент долгосрочного финансирования страны, которая защищает свою независимость и право каждой страны жить в соответствии с международным правом, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что программа поддержки, которую Норвегия утверждает для Украины, рассчитана на пять лет.

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И это дает ощущение будущего и уверенность в наличии надежного плеча союзников и дальше.

– Мы не знаем, что произойдет за этот период в пять лет. Но мы знаем, чего не произойдет: Россия не преодолеет наше единство, Кремль не сделает террор и запугивание новой реальностью для Европы. Российский флаг не останется над оккупированными территориями Украины. Это так же точно, как ваши NASAMS, защищающие небо Украины. Я особенно благодарю вас за них, – заявил он.

Зеленский поблагодарил правительство Норвегии за пятилетний пакет помощи Украине на 75 млрд норвежских крон (около €7 млрд).