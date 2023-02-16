Февраль, 16 в 20:30

Украина укрепляет бронированный кулак, который уже через несколько месяцев будет решать задачи в соответствии с замыслом руководства Вооруженных Сил.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины, более известной как Рамштайн, в Брюсселе.

— Главное — укрепляется “бронированный кулак”, который за несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины (Валерия Залужного, — Ред.) и Генерального штаба, — написал он.

Кроме того, министр обороны сообщил, что после двухдневной работы украинской делегации в Брюсселе результаты встречи оказались оптимистичными:

Сейчас смотрят

Угрозы с неба получат лучший отпор.

Войско будет лучше обеспечено боеприпасами.

Больше наших воинов получат качественную подготовку.

— Сегодня обсуждали с партнерами практические аспекты танковой коалиции. Сделано несколько важных шагов, — добавил он.

Резников поблагодарил всех партнеров за помощь Украине и особенно Соединенные Штаты и министра обороны США Ллойда Остина III — за лидерство в формате Рамштайн.

— Также искренне благодарен Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за последовательную поддержку нашего государства на уровне Североатлантического альянса. Благодарна украинской делегации и Миссии Украины при НАТО за командную работу, — написал он.

Он добавил, что такими шагами Украина неустанно приближает победу.

Ранее Резников сообщил, что украинских воинов будут учить пользоваться новой западной техникой целыми подразделениями, чтобы освободить временно оккупированные Россией территории.

Фото: Олексій Резніков