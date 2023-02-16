Февраль, 16 в 18:27

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что армия Украины автоматизирует учет имущества, запчастей и модуля ремонта техники.

Об этом он написал у себя в Facebook.

– Полномасштабная война внесла ряд вынужденных корректив во многие процессы. Некоторые реформы идут медленнее. А некоторые наоборот набирают обороты, потому что без этого никак. Одним из этих неотложных изменений является автоматизация логистических процессов, в частности – учет в ВСУ с помощью немецкой ERP системы SAP, – говорится в сообщении.

Резников добавил, что проект в настоящее время – в активной фазе и стартует с двух треков: автоматизации учета вещевого имущества и автоматизации учета запчастей и модуля ремонта техники.

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– Обсуждаем с SAP SE (Германия) детали предлагаемого пакета лицензий, технической и консультационной поддержки. Наполняем команду, в большинстве своем из рядов мобилизованных, нужных SAP-специалистов, – подчеркнул министр.

По его словам, рабочая группа с представителями армий стран-членов НАТО, использующих такое же решение, SAP4HANA, уже работает.

– Сегодня ключевая задача – максимально быстрое внедрение. Варианты обсуждаем с партнерами. Параллельно совместно с Минцифры активно ищем доноров, которые помогут с компьютерной техникой, – отметил Алексей Резников.

Он также рассказал, что в системе уже есть запчасти для первой зарубежной САУ.