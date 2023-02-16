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Факты / Україна

Враг изменил тактику проведения воздушных атак – Игнат

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Юрій Ігнат
Фото: АрміяInform

В Воздушных силах зафиксировали новую тактику врага в нанесении авиаударов.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что обычно российская армия использовала БПЛА для обнаружения местонахождения нашей ПВО, но не в этот раз.

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– Действительно, враг обычно использовал Шахеды для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночную атаку, и Шахедов не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов, — рассказал Игнат.

Напомним, ночью 16 февраля российская армия выпустила по Украине 32 ракеты разных типов. 16 из них были сбиты нашими силами Противовоздушной обороны.

Во Львовской и Полтавской области враг попал в объекты критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: 24 канал
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