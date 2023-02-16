Враг изменил тактику проведения воздушных атак – Игнат
В Воздушных силах зафиксировали новую тактику врага в нанесении авиаударов.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что обычно российская армия использовала БПЛА для обнаружения местонахождения нашей ПВО, но не в этот раз.
– Действительно, враг обычно использовал Шахеды для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночную атаку, и Шахедов не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов, — рассказал Игнат.
Напомним, ночью 16 февраля российская армия выпустила по Украине 32 ракеты разных типов. 16 из них были сбиты нашими силами Противовоздушной обороны.
Во Львовской и Полтавской области враг попал в объекты критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.
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