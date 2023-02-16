Февраль, 16 в 10:02

Сегодня, 16 февраля, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом Коэн сообщил в Twitter.

В ходе визита глава МИД Израиля встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Также Коэн планирует посетить Бучу, Бабий Яр и объявить о возобновлении работы посольства Израиля в Киеве, закрытого из-за войны.

— Я приехал сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудные времена, — подчеркнул он.

4 февраля издание Times of Israel сообщило, что Израиль готов передать Украине военные “штучки”, но не будет заходить слишком далеко в военной поддержке, поскольку боится эскалации со стороны РФ.

Источник: Эли Коэн

Фото: Эли Коэн