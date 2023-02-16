Похитили на блокопосте и продержали в неволе 333 дня: в Украину вернули первого заместителя мэра Энергодара

Февраль, 16 в 19:43

Среди освобожденных в рамках обмена пленными — первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

– Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпосте возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким, — говорится в сообщении.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что Самойдюк все это время находился в неволе, под постоянным моральным и физическим давлением.

Сейчас смотрят

– Но надо знать силу духа, стойкость и преданность Украине этого мужественного человека, чтобы понимать: таких, как он – не сломать! Спасибо всем причастным к этому обмену, в результате которого из плена вернулись 100 наших военных и один гражданский — Иван Самойдюк, — добавил он.

Напомним, что 16 февраля в Украине состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой едут 100 наших бойцов и один гражданский.

Фото: Дмитрий Орлов