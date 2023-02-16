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Факты / Україна

Зеленский предложил Израилю присоединиться к Формуле мира

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Зеленский предложил Израилю присоединиться к Формуле мира
Фото: Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном предложил стране присоединиться к реализации Формулы мира.

— Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке. Это первый визит представителя Израиля с начала полномасштабного вторжения. В ходе встречи с министром иностранных дел Эли Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Я приглашаю Израиль присоединиться к реализации нашей формулы мира. Благодарен за оказанную гуманитарную помощь, — написал Зеленский в Telegram.

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Он отметил, что во время встречи “рассмотрели вопросы участия страны в послевоенном восстановлении, чтобы Украина могла использовать опыт Израиля в разминировании”.

— Рассчитываю, что этот визит будет способствовать углублению нашего сотрудничества, — добавил президент.

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