Зеленский предложил Израилю присоединиться к Формуле мира

Февраль, 16 в 21:38

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном предложил стране присоединиться к реализации Формулы мира.

— Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке. Это первый визит представителя Израиля с начала полномасштабного вторжения. В ходе встречи с министром иностранных дел Эли Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Я приглашаю Израиль присоединиться к реализации нашей формулы мира. Благодарен за оказанную гуманитарную помощь, — написал Зеленский в Telegram.

Читайте Зеленский откинул уступки любой территории в рамках возможного мирного соглашения с РФ

Он отметил, что во время встречи “рассмотрели вопросы участия страны в послевоенном восстановлении, чтобы Украина могла использовать опыт Израиля в разминировании”.

— Рассчитываю, что этот визит будет способствовать углублению нашего сотрудничества, — добавил президент.