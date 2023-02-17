Это была очень короткая ночь: Столтенберг знал, что РФ вторгнется в Украину 24 февраля

Февраль, 17 в 0:00

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был уверен, что президент России Владимир Путин начнет вторжение в Украину 24 февраля.

Об этом он заявил в интервью AFP.

— Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что на каком-то этапе, через несколько часов, кто-то разбудит меня. И именно это и произошло, — рассказал генсек НАТО.

По его словам, звонок раздался около 4 часов утра.

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— Мне позвонил начальник канцелярии, и он просто коротко сказал мне, что они начали, то есть вторжение началось, — поделился Столтенберг.

Ранее он заявлял, что Путин не показывает, что хочет мира, он “должен понять”, что не может выиграть свою войну в Украине.