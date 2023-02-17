Это квест с точки зрения безопасности: как выживает прифронтовая Авдеевка

Февраль, 17 в 14:32

Нет ни одного уцелевшего здания, инфраструктура полностью разрушена, отсутствуют элементарные блага цивилизации — так описал гуманитарную ситуацию в прифронтовой Авдеевке Донецкой области начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.

— Сейчас остается около 2,5 тыс. жителей, в том числе и дети. Вода – на несколько часов в сутки включаются насосы на скважинах. Люди приходят набрать, но это квест с точки зрения безопасности. Пойти получить гуманитарку — это также квест. Есть еще несколько магазинов, которые пытаются работать, поскольку не все потребности покрывает гуманитарная помощь, — рассказал он в эфире телемарафона.

Также, по его словам, нет света, интернета, мобильная связь работает только несколько часов в сутки, когда вышку подключают к генератору.

Что касается медицинской помощи, то есть один врач и несколько медсестер.

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— Вроде все есть, но мы понимаем, что тепла, газа и света нет. Все за счет генераторов и буржуек, то есть люди живут, но это нельзя назвать жизнью — это выживание, — подытожил он.

По данным Нацполиции, Авдеевку, как и другие города Донецкой области, постоянно обстреливают российские оккупанты. От вражеских обстрелов за последние сутки пострадали 11 населенных пунктов. По Авдеевке враг ударил из авиации.