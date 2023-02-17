Февраль, 17 в 18:42

17 февраля стало известно, что Франция передала Украине новые противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron. В чем их особенность, характеристики Akeron — читайте далее в материале.

Тактико-технические характеристики

Ракета MMP имеет массу в 15 кг, калибр 140 мм, длина корпуса – 1,3 м.

Минимальная дальность стрельбы составляет 150 м, максимальная – 4 тыс. м. При этом MMP может пробить гомогенную броню до 1 тыс. мм и слой бетона до 2 тыс. мм.

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Ракета MMP имеет два режима наведения — либо в режиме “выстрелил и забыл”, либо с помощью оптико-электронной станции наведения.

Особенности

Французская противотанковая управляемая ракета — система пятого поколения. ПТРК интегрирует стороннее целеуказание для сценариев стрельбы с закрытых позиций посредством фиксации после запуска для прямой видимости (NLOS) использования.

Akeron MP поступил на вооружение Франции с 2017 года. Противотанковые ракетные комплексы были разработаны MBDA France и предназначены для замены MILAN и FGM-148 Javelin американского производства.

Кроме того, Akeron предназначен для пешей пехоты (является переносным зенитно-ракетным комплексом), а также для установки на боевые машины и имеет дальность стрельбы до 5 км.

Фото: Wikipedia