Февраль, 17 в 18:01

Российские оккупанты уменьшили интенсивность боевых действий в ночной период по нескольким направлениям на Востоке Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

— Враг несколько изменил свою тактику, ночью они не очень активны, они ночь используют для восстановления, я бы даже сказал, для зализывания ран, поскольку в течение дня несут довольно большие потери, — сказал он.

Дмитрашковский пояснил, что речь идет о направлениях Угледар, Авдеевка, Марьинка, Шахтерск и Бахмут.

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— За минувшие сутки враг потерял около двух рот личного состава. К этому надо добавить, что была уничтожена и техника, и наши артиллеристы отработали отлично по батарее Д-30, которая тоже была в полном объеме уничтожена вместе с номерами обслуги, — добавил спикер Таврического направления.

Он отметил, что днем оккупанты все же представляют достаточно опасную силу: враг использует артиллерию, беспилотники-камикадзе и пытается показывать превосходство в воздухе, когда поднимает самолеты.

— За вчерашний день это было (вылет самолетов РФ, — Ред.) семь раз, он атаковал по направлению Донецкому, но обстрелы ночью несколько уменьшились вполовину, — сказал Дмитрашковский.

Представитель Сил обороны сообщил, что наемники из ЧВК Вагнера “плачут и рассказывают, что им не дают ни оружия, ни боеприпасов”, а российские парамедики жалуются на сотни погибших, которым не могут оказать медицинскую помощь.

В то же время захваченные в плен россияне рассказывают украинским военным, что во время боев раненым россиянам на фронте не оказывается медицинская помощь.

По словам Дмитрашковского, снижение интенсивности атак россиян ночью объясняется тем, что лучшие военные среди оккупантов были уничтожены.

Он также добавил, что подразделения оккупантов, которые работают на направлении Угледара, “это суицидники”.