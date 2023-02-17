Принуждала к участию в детской порнографии: черкащанка зарабатывала деньги на малолетней дочери

Февраль, 17 в 19:00

8 лет за решеткой проведет жительница Черкасс, которая передавала собственную малолетнюю дочь для сексуальной эксплуатации.

Суд признал ее виновной в торговле и развращении собственного ребенка по ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301.

— Прокуроры доказали, что с 2019 года мать развращала собственную малолетнюю дочь. Она принуждала ее к участию в создании детской порнографии. В дальнейшем сбывала изготовленные материалы за деньги, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Также подтверждено, что осужденная не один раз передавала дочь для изготовления порнографического контента взрослому мужчине.

Сейчас смотрят

Таким образом, она хотела обогатиться за счет малолетнего ребенка.

Читайте На Буковине пенсионер 15 лет развращал детей и снимал это на видео

Относительно нее ведомости будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних лиц.