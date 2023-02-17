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Сумская ОВА опровергла информацию о 10 тыс. российских военных на границе с областью

Анастасия Гевко, редактор ленты
російські військові
Фото: Минобороны

Сумская ОВА сообщила, что информация о том, что 10 тыс. российских военных якобы стоят на границе с областью, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале ОВА в Telegram.

– По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована. Сумская ОВА уже обратилась в правоохранительные органы по поводу проверки источника этих данных. По предварительной информации, это не что иное, как ИПСО, – отмечают в сообщении.

Сумская ОВА призвала всех быть внимательными, не обращать внимания на фейки и доверять только официальным источникам.

Отметим, что ранее The Times со ссылкой на старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова написало о том, что на территории России вблизи Сумской области оккупанты якобы сконцентрировали большую группировку войск – 10 тыс. солдат.

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– По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 тыс. российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была, – цитирует Гулакова издание The Times.

Также сообщалось, что враг якобы построил в своем расположении полевой госпиталь, являющийся показателем того, что россияне могут планировать наступательные действия.

Гулаков добавил, что россияне якобы засыпали гравием дорогу, ведущую к границе, что должно помочь движению бронетехники на этом направлении.

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