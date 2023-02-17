В ГУР рассказали, почему международные организации не участвуют в обменах пленными

Февраль, 17 в 10:51

Россияне не допускают международные организации к участию в обменах пленными, поэтому эти вопросы решаются только между Украиной и Россией.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, Красный крест не допускается страной-агрессором к проверке условий содержания наших военнопленных.

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– Россия нарушает элементарные требования Женевских конвенций и Международного права. В частности, она не предоставляет информацию о местах нахождения пленных. Международный комитет Красного креста пытается часто активно участвовать в этих процессах, но без согласия РФ это вряд ли возможно, — сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что поэтому Украина в основном самостоятельно и в двустороннем порядке решает вопрос обменов.

— Это сложно, потому что Женевские конвенции, во-первых, напрямую не предусматривают и не требуют обменов до завершения войны, а с другой стороны — мы имеем дело с противником, который манипулирует и по своему усмотрению трактует эти конвенции, — добавил он.

Вчера, 16 февраля, состоялся новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись 100 украинских защитников и один гражданский.

Источник: телемарафон

Фото: Андрей Ермак