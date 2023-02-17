В Сенате США повторно внесли на рассмотрение резолюцию о признании геноцидом действий РФ в Украине

Февраль, 17 в 9:05

Ряд американских сенаторов повторно был внесен на рассмотрение резолюцией, признающей действия России в Украине геноцидом против народа Украины.

Эти действия включают, в частности, принудительную депортацию в Россию и целенаправленное убийство украинских гражданских во время массовых зверств, говорится в сообщении офиса сенатора Джима Риша из штата Айдаго.

– Прошел год с начала жестокой и неоправданной войны Путина против Украины, и становится совершенно очевидным, что Россия совершает геноцид, – сказал сенатор Риш.

По его словам, он видел зверства своими глазами во время поездки в Украину в июне прошлого года, и чуть ли не каждый день ему поступают новые сообщения о бесчеловечных действиях русских солдат против невинного украинского народа.

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