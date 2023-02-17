Февраль, 17 в 20:17

В Украине сохраняется потребность в мобилизационном ресурсе, то есть в дальнейшей мобилизации граждан для защиты страны от агрессии РФ, поскольку на фронте есть подразделения, нуждающиеся в ротации и восстановлении.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

По ее словам, в такой ротации подразделений “есть абсолютная необходимость”.

Сейчас смотрят

– Все мы наблюдаем за новостями с фронта, понимаем, что происходит, например, на Востоке, что там подразделения действительно находятся долгое время в таких сложных условиях, и они нуждаются в восстановлении. То есть в выводе из зоны активных боевых действий, пребывании определенное время на более спокойной территории, восстановлении сил и возвращении на позиции. Для этого и формируется мобилизационный ресурс, – объяснила Гуменюк.

Она отметила, что после полномасштабного вторжения войск РФ была “очень высокая волна энтузиастов”, то есть добровольцев, готовых с оружием в руках защищать Украину, несмотря на свое здоровье. Поэтому, например, в Одесской области создали вторую бригаду территориальной обороны и сформировали резерв на третью бригаду.

Гуменюк выразила мнение, что тогда не все осознавали, что война может длиться долго.

– На тот момент все ожидали, что за несколько месяцев мы переломим хребет этому врагу и все будет Украина. Так и будет. Но потребности в мобилизационном ресурсе еще есть, – подчеркнула она.

Сейчас, по словам Гуменюк, наблюдается “падение энтузиазма” у некоторых военнообязанных граждан.

– Сейчас мы наблюдаем все же падение энтузиазма определенного у категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни, и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные, – подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что у многих граждан действительно есть документы и основания для отсрочки мобилизации. Эти данные они должны предоставить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (бывшим военкоматам).

Гуменюк уточнила, что законодательство Украины о мобилизации не настолько совершенно, чтобы помочь полностью сформировать мобилизационный ресурс. Ведь оно рассчитано на сознательных граждан, проживающих в идеале по месту регистрации и появляющихся в центры комплектования сразу после получения повестки.

Однако в реальности многие не проживают по месту регистрации и сознательно избегают повесток.

Как известно, военное положение и общая мобилизация в Украине продлены еще на три месяца, до 20 мая 2023 года.