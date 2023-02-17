Евро немного подешевел, доллар стабилен: за сколько можно купить валюту в Украине 17 февраля
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В пятницу, 17 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,10 грн/€1. Это на 2 копейки меньше, чем вчера.
Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
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Какой курс валют в банках Украины 17.02.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,15
|42,15
|Доллар
|39,15
|39,65
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,85
|42,80
|Доллар
|39,65
|40,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,40
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,80
|42,50
|Доллар
|39,10
|39,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,55
|42,55
|Доллар
|39,45
|39,90
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк