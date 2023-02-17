Февраль, 17 в 9:51

В пятницу, 17 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,10 грн/€1. Это на 2 копейки меньше, чем вчера.

Курс американского доллара не изменился, он стоит 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 17.02.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,15 42,15 Доллар 39,15 39,65

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,85 42,80 Доллар 39,65 40,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,25 40,40 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,80 42,50 Доллар 39,10 39,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,55 42,55 Доллар 39,45 39,90

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году курс долара превысит отметку в 50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк