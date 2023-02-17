Ни одна страна пока не взяла на себя обязательства по поставке истребителей Украине — Кулеба
Ни одна страна пока не пообещала Украине истребители.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью WAZ.
— Пока ни одна страна не обязалась поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов западным истребителям, другие сделают это в ближайшее время, – сказал он.
Министр также объяснил, как западные истребители могут помочь Украине.
— Истребители поддерживают силы ПВО. Их можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления, – подчеркнул Кулеба.
По его словам, нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии, поскольку у этих стран самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена допускают отправку Украине истребителей.
Источник: WAZ