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Ни одна страна пока не взяла на себя обязательства по поставке истребителей Украине — Кулеба

Бедрак Виктория, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Ни одна страна пока не пообещала Украине истребители.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью WAZ.

— Пока ни одна страна не обязалась поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов западным истребителям, другие сделают это в ближайшее время, – сказал он.

Министр также объяснил, как западные истребители могут помочь Украине.

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— Истребители поддерживают силы ПВО. Их можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления, – подчеркнул Кулеба.

По его словам, нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии, поскольку у этих стран самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена допускают отправку Украине истребителей.

Источник: WAZ

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