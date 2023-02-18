Более тысячи убитых оккупантов, системы ПВО и РСЗВ — потери РФ за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
За последние сутки ВСУ ликвидировали 1 010 российских оккупантов, общие потери России достигли 142 270 убитыми, сообщает Генштаб в утренней сводке 18 февраля.
Также украинские защитники уничтожили пять российских танков, 13 бронированных машин, две системы противовоздушной обороны, три беспилотника и другую боевую технику.
Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 18 февраля 2023-го:
- личный состав — около 142 270 (+1 010) человек ликвидировано;
- танки — 3 303 (+5);
- боевые бронированные машины — 6 533 (+13);
- артиллерийские системы — 2 326 (+4);
- РСЗВ — 469 (+2);
- средства ПВО — 243 (+2);
- самолеты — 298;
- вертолеты — 287;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 016 (+3);
- крылатые ракеты — 871;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 196 (+9);
- специальная техника — 223 (+2).
По данным Генштаба, за последние сутки наша авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения армии РФ, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.
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