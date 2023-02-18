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Факты / Україна

Более тысячи убитых оккупантов, системы ПВО и РСЗВ — потери РФ за сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки ВСУ ликвидировали 1 010 российских оккупантов, общие потери России достигли 142 270 убитыми, сообщает Генштаб в утренней сводке 18 февраля.

Также украинские защитники уничтожили пять российских танков, 13 бронированных машин, две системы противовоздушной обороны, три беспилотника и другую боевую технику.

Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 18 февраля 2023-го:

  • личный состав — около 142 270 (+1 010) человек ликвидировано;
  • танки — 3 303 (+5);
  • боевые бронированные машины — 6 533 (+13);
  • артиллерийские системы — 2 326 (+4);
  • РСЗВ — 469 (+2);
  • средства ПВО — 243 (+2);
  • самолеты — 298;
  • вертолеты — 287;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 016 (+3);
  • крылатые ракеты — 871;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 196 (+9);
  • специальная техника — 223 (+2).

По данным Генштаба, за последние сутки наша авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения армии РФ, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

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Источник: Генштаб ВСУ
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