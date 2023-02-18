Февраль, 18 в 8:16

За последние сутки ВСУ ликвидировали 1 010 российских оккупантов, общие потери России достигли 142 270 убитыми, сообщает Генштаб в утренней сводке 18 февраля.

Также украинские защитники уничтожили пять российских танков, 13 бронированных машин, две системы противовоздушной обороны, три беспилотника и другую боевую технику.

Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 18 февраля 2023-го:

личный состав — около 142 270 (+1 010) человек ликвидировано;

танки — 3 303 (+5);

боевые бронированные машины — 6 533 (+13);

артиллерийские системы — 2 326 (+4);

РСЗВ — 469 (+2);

средства ПВО — 243 (+2);

самолеты — 298;

вертолеты — 287;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 016 (+3);

крылатые ракеты — 871;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 196 (+9);

специальная техника — 223 (+2).

По данным Генштаба, за последние сутки наша авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения армии РФ, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

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