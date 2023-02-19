Февраль, 18 в 23:12

В Украине улучшилась ситуация с электроснабжением — после ракетной атаки утром 18 февраля электростанции возвращаются к нормальной работе. Сейчас их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме, поэтому экстренные отключения света отменяются.

Какая сейчас ситуация с электроснабжением, где и когда не будет света 19 февраля, далее в материале Фактов ICTV.

Киев и Киевская область

Из-за ремонта сетей в столице возможны отключения по графику:

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воскресенье: с 8:00 до 13:00 в Голосеевском, Соломенском, Дарницком, Днепровском районах.

Из-за ремонтов в Киевской области отключения по графикам возможны в части Бучанского района. Ограничения электроснабжение будут применяться с 6:00 до 22:00.

Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

Отключения света не планируются, однако график может применяться при перегрузке системы.

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

Лимиты потребления электрической мощности НЭК Укрэнерго не доведены. Так, 19 февраля не будут применяться графики почасовых отключений.

Почасовые ограничения могут применяться в случае перегрузке системы. Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Хмельницкая область

19 февраля почасовых отключений в Хмельницкой области не будет.

В случае существенного изменения ситуации в объединенной энергосистеме Украины, ограничения могут быть доведены в течение дня. Актуальную информацию можно смотреть в Telegram АО Хмельницкоблэнерго.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 13 до 19 февраля включительно между тремя группами потребителей.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

На следующий день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.

Актуальный график, когда и где будут отключать свет в области, можно посмотреть по точному адресу на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети.

Одесская область

Из-за сетевых ограничений в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения.

Проверить информацию об актуальных отключениях света или ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Запорожская область

НЭК Укрэнерго не устанавливало лимиты энергопотребления для Запорожской области на 19 февраля, поэтому завтра почасовых стабилизационных отключений не будет. Однако потребителей просят максимально ответственно относиться к пользованию энергоемкими электроприборами.

Актуальный график отключения света в Запорожской области, который будут применять в случае перегрузки системы, можно посмотреть по ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, по которым свет будут выключать ежедневно на три часа с 7:00 до 22:00.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

Ситуация с электроснабжением улучшилась и во Львовской области. Однако в случае аварий могут применяться отключения света 18 февраля.

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Другие области — график отключения света

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Николаевоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.