Февраль, 18 в 1:18

Группа американских конгрессменов с представителями от обеих партий написали письмо к президенту США Джо Байдену с призывом предоставить Украине истребители F-16.

Politico приводит цитаты из письма американских парламентариев, в котором говорится о том, что истребители “могут стать решающими для контроля над украинским воздушным пространством в этом году”.

Авторами письма стали пять членов от Палаты представителей: демократами Джаредом Голденом, Джейсоном Кроу Крисси Хулахан, а также республиканцами Тони Гонзалесом и Майком Галлахером.

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Конгрессмены уверены, что истребители F-16 или им подобные дадут украинским силам больший потенциал, чем наземная артиллерия, предоставленная союзниками.

— F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения обеспечили бы Украине высокомобильную платформу, с которой можно нацеливать российские ракеты класса воздух-воздух и беспилотники, защищать украинские сухопутные силы, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также воевать с российскими истребителями. за спорное преимущество в воздухе, — приводит письмо Politico.

Обозреватели CNN назвали усилия политиков такими, что “скорее всего, ничего не изменят и не повлияют на решение администрации”. Впрочем, обращение является знаковым накануне годовщины российско-украинской войны.

Во время первого дня Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Польши заявил, что хотя в его стране нет большого количества американских истребителей F-16, Варшава все же может передать Украине другие самолеты.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда, который находится с визитом в Британии, заявил, что Украине необходимо предоставить современные истребители, чтобы отразить угрозу со стороны России.